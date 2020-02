PSG – Mercato : un pilier de l’ère QSI invite Kylian Mbappé à repousser le Real Madrid

true

L’avenir de Kylian Mbappé fait beaucoup parler, en France comme en Espagne. Sous contrat jusqu’en juin 2021, l’attaquant a refusé la prolongation du PSG, ce qui donne de l’épaisseur à la thèse d’un départ. Mais le Real Madrid ou un quelconque autre club aura-t-il les moyens de payer une indemnité de plus de 200 M€ ?

L’ancien défenseur parisien Maxwell, lui, pense que Mbappé peut et devrait rester à Paris. Dans « Téléfoot » dimanche, celui qui est désormais ambassadeur du club de la capitale au Brésil a estimé que le champion du monde 2018 pourrait continuer à progresser même en prolongeant en France…

« Il y a une telle marge de progression qu’il a une opportunité énorme devant lui, il a tout pour continuer cette évolution et devenir un jour le meilleur joueur du monde. Difficile pour le PSG de le conserver ? C’est toujours difficile. On parle toujours de mercato pour les joueurs qui sont top, mais je crois qu’il est content à Paris et que Paris est content avec lui, donc il n’y a aucune raison d’envisager un départ. »