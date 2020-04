PSG – Mercato : un poids lourd du Real Madrid approché en défense !

true

Selon Foot Mercato, Leonardo aurait amorcé des discussions pour faire venir Marcelo (Real Madrid, 31 ans) au PSG.

Cet été, l’un des grands dossiers du Paris Saint-Germain sera le renouvelement de ses couloirs défensifs. Un chantier devenu prioritaire avec les fins de contrat de Thomas Meunier à droite et de Layvin Kurzawa à gauche. Concernant le concurrent de Juan Bernat, il semble acquis que Leonardo souhaite faire un gros coup. Ces derniers jours, le nom d’Alex Telles (FC Porto, 27 ans) a beaucoup circulé mais ce ne serait clairement pas la seule option.

Le Real ne retiendra pas Marcelo à tout prix

Si l’on en croit « Foot Mercato », le directeur sportif du PSG envisagerait le recrutement d’un autre de ses compatriotes et non des moindres : Marcelo (Real Madrid, 31 ans). Véritable icône chez les supporters merengue et sous contrat jusqu’en juin 2022, l’intéressé se retrouve plus ou moins poussé vers le banc avec l’émergence de Ferland Mendy et, du côté de la direction madrilène, on ne dirait pas forcément non à un départ.

Pour Paris, le plus dur sera sans doute d’éloigner la concurrence de la Juventus de Turin, qui travaille le dossier Marcelo au corps depuis presque deux ans et l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Pour l’heure, la piste Marcelo au PSG n’en est qu’au stade embryonnaire. S’il s’est entretenu avec le joueur, Leonardo n’a pas encore dégainé de proposition pour l’ancien joueur de Fluminense. Au PSG, la piste Marcelo serait en tout cas poussé par le clan des Brésiliens, Neymar et Thiago Silva en tête.