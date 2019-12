PSG – Mercato : un point de crispation pourrait priver Paris de Mauro Icardi !

true

Le fait que le Collectif Ultras Paris prenne sans réserve la défense d’Edinson Cavani pourrait avoir raison de l’envie de Mauro Icardi de rester au PSG.

Prêté par l’Inter Milan au Paris Saint-Germain pour la saison en cours, Mauro Icardi (26 ans) aura la main pour décider de son avenir. Alors que le PSG et l’Inter sont prêts à s’entendre rapidement pour lever l’option d’achat (70 M€), il faudra malgré tout que l’Argentin veuille rester dans la Capitale française pour que le deal se fasse. Pour l’instant, aucune décision n’est prise et tous les signaux peuvent compter sur le dossier.

Forcément, le cas d’Icardi est relié au très sensible dossier Edinson Cavani (32 ans), en fin de contrat en juin prochain et que le PSG ne devrait prolonger. Principal souci pour Leonardo et les dirigeants du PSG : l’amour fou des Ultras parisiens pour le Matador. Un soutien sans faille qui les irrite … et qui commence même à créer des tensions entre les supporters, pas tous sur la même longueur d’ondes sur la question.

Le CUP tire contre son camp en voulant défendre Cavani

En effet, comme le rapporte le « Parisien« , le CUP a entonné à pleins poumons l’hymne d’Edinson Cavani au moment de son remplacement par Mauro Icardi mercredi soir au Mans (4-1). S’il ne s’agissait pas de dénigrer le successeur de l’Uruguayen, déjà auteur de 13 buts en 17 matches, le moment n’était pas forcément bien choisi.

Alors que le message était destiné aux dirigeants du PSG et à Thomas Tuchel auxquels on réclament une sortie décente pour le meilleur buteur de l’histoire du club, Icardi pourrait finir de prendre pour lui cet amour inconditionnel à Cavani. Comme le rapporte le média francilien, certains observateurs commencent à craindre que le joueur prêté par l’Inter « prenne ombrage de ce traitement et préfère retrouver l’Italie ou une autre destination en juin prochain ». Affaire à suivre.