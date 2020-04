PSG – Mercato : un proche clarifie l’avenir de Mauro Icardi

true

Mauro Icardi, le buteur du PSG, semble clairement pencher en faveur d’un avenir au sein du club de la capitale.

Depuis quelques semaines, de nombreuses rumeurs entourent l’avenir de Mauro Icardi. La dernière tendance laisse à penser que le PSG va conserver l’attaquant argentin, seulement prêté par l’Inter Milan avec option d’achat.

Jusqu’ici, la position du joueur semblait assez floue. Mais Elio Letterio Pino, conseiller juridique de Wanda Nara, compagne et agent du joueur, a mis les choses au point sur Radio Kiss Kiss. « Leonardo savait ce que Mauro était capable de faire et c’est devenu réalité. Icardi est un champion, il est très fort. Il s’est retrouvé parfois sur le banc mais il y a 18 joueurs de haut niveau au PSG, il y a Cavani. Leonardo voulait le racheter et j’espère qu’il le fera. Mauro se fait aimer de tous. Quand on le connait on aime le joueur et l’homme », a confié le proche du joueur.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Très clairement, ce conseiller assure qu’Icardi se pliera sans problème à la volonté du PSG de lever l’option d’achat en fin de saison. « En ce moment, et par respect pour le PSG, Mauro Icardi a le désir de rester à Paris. Au cas où le PSG ne le rachèterait pas, Wanda (Nara) saura prendre la bonne décision avec l’Inter », conclut Pino.