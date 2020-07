true

Le PSG a prêté ce lundi son jeune milieu de terrain Éric Junior Dina Ebimbe (19 ans), avec option d’achat.

Formé à l’AAS Sarcelles, puis au PSG où il a signé son premier contrat professionnel, Éric Junior Dina Ebimbe, prêté au Havre en Domino’s Ligue 2 (25 matchs, 3 buts et 1 passe décisive) cette saison, ne reviendra pas dans la capitale. Le joueur est en effet à nouveau prêté, à Dijon cette fois, et le club bourguignon dispose d’une option d’achat. « C’est un joueur de qualité que nous suivons depuis longtemps et vu son jeune âge, nous avons foncé sur l’occasion, explique Peguy Luyindula, Directeur sportif du DFCO, sur le site officiel du club. Au Havre, il a réalisé une saison pleine et affiché une belle progression. Il peut apporter de la puissance et possède un profil polyvalent. «

« J’ai discuté avec Peguy Luyindula et j’ai tout de suite accroché au projet, qui, je pense, était le meilleur pour moi, a quant à lui confié le joueur. Je me suis tout de suite reconnu dans son discours, et j’ai été séduit par les ambitions du club. J’ai aussi choisi de rejoindre Dijon car, ici, tout le monde travaille ensemble et avec humilité. Pour mieux grandir, engranger de l’expérience et de la maturité, mieux vaut évoluer dans un club familial, qui partage ces valeurs. « Éric Junior Dina Ebimbe compte 3 sélections et 4 buts en U20.