PSG – Mercato : une ancienne piste des Verts et des Canaris visée par Leonardo ?

Suivi l’hiver dernier par l’ASSE et le FC Nantes, l’attaquant brésilien Matheus Cunha serait cette fois dans le viseur du PSG et de Leonardo.

Il y a quelques mois, lors du Mercato d’hiver, le nom de Matheus Cunha était revenu avec insistance du côté de l’ASSE. Ainsi que du FC Nantes. Avant que l’attaquant brésilien quitte finalement le RB Leipzig pour le Hertha Berlin et une somme impossible à sortir pour les deux clubs français : 18 millions d’euros.

Selon un journaliste de RMC, Cunha serait cette fois dans le viseur du PSG et de son directeur sportif Leonardo. Information depuis confirmée par deux médias brésiliens, UOL et Globoesporte. Toutefois, si le montant du transfert ne semble pas être un problème, il est bien précisé que Paris ne se fixe pas pour urgente priorité son secteur offensif. Et que le club de la capitale ne passera de toute façon pas à l’action avant le terme du Final 8 de la Ligue des Champions.

En somme, Matheus Cunha demeure une possibilité. Mais rien de plus à cette heure.