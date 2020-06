PSG – Mercato : une cible de Leonardo au milieu part en fumée ?

true

Cible de Leonardo, directeur sportif du PSG, Thomas Partey (27 ans) devrait quitter l’Atlético Madrid. Mais, le Ghanéen espère rejoindre la Premier League.

En plus de latéraux et d’un attaquant, Leonardo souhaiterait renforcer l’entrejeu du PSG lors de ce mercato estival. Pour cela, le directeur sportif parisien cible plusieurs renforts. Parmi eux, Thomas Partey (27 ans) était en haut de la liste dictée par l’organigramme parisien. Sous contrat jusqu’en 2023, le Ghanéen possède une clause libératoire de 50M€. Un prix qui est accessible pour les finances Rouge et Bleu.

Selon la Cadena COPE, le départ du Ghanéen est acté. Des dirigeants de l’Atlético Madrid ont accepté l’idée qu’ils ne pourront pas conserver le milieu de terrain. Les décideurs rojiblancos souhaitaient prolonger le Black Star avec une augmentation de la clause libératoire.

Arsenal, favori à l’arrivée de Partey

Problème pour le PSG, Thomas Partey semble plus réceptif aux approches venues d’Angleterre. Et toujours selon la radio ibérique, c’est Arsenal qui est en pole position sur ce dossier. En pleine reconstruction depuis l’arrivée de Mikel Arteta, les Gunners veulent retrouver les sommets de Premier League. Dans cette optique, ils ont ciblé le joueur formé à l’Atlético Madrid pour son fort impact physique dans l’entrejeu.

Le PSG devrait donc se tourner vers d’autres profils. Ces dernières semaines, des rumeurs évoquées des intérêts pour Sandro Tonali (20 ans, Brescia) et Lorenzo Pellegrini (23 ans, AS Roma). Pour Thomas Partey, la bataille semble perdue.