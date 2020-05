PSG – Mercato : une cible prioritaire de Leonardo prolonge finalement avec son club

true

Cible du directeur sportif du PSG, le meneur de jeu serbe Sergej Milinkovic-Savic aurait prolongé avec la Lazio Rome jusqu’en 2024.

Un journaliste réputé en Espagne a affirmé qu’aucun des clubs du Top 12 européen ne serait en mesure de faire un gros recrutement cet été. La faute a des finances dans le rouge à cause du coronavirus. Et force est de constater que les faits lui donnent raison pour le moment.

Ainsi, au PSG, Leonardo lorgnait le meneur de jeu de la Lazio Rome Sergej Milinkovic-Savic. Le Brésilien suit le Serbe depuis plus de deux ans et semblait prêt à mettre plus de 100 M€ à l’intersaison. Sauf que la pandémie mondiale a rebattu les cartes et que Paris, comme tous les autres, va compter ses sous pendant plusieurs saisons.

En conséquence, selon Sky Sport Italia, Milinkovic-Savic aurait prolongé son bail avec la Lazio jusqu’en 2024. Il gagnera désormais 3 M€ par an dans le deuxième club de la Ville Eternelle. Pour Leonardo et le PSG, il faudra attendre au moins un an avant de revenir à la charge…