PSG – Mercato : une destination de moins pour Edinson Cavani

C’est un ancien joueur du PSG, Raï, qui l’affirme : Edinson Cavani ne rejoindra pas le club de Sao Paulo la saison prochaine. Pas les moyens.

C’est LA question qui taraude certains supporters du PSG depuis des semaines : Edinson Cavani va-t-il définitivement quitter la Capitale et rejoindre l’un des innombrables clubs évoqués dans les médias ? Alors qu’El Matador n’a pas, publiquement, donné ses priorités, il est acquis qu’il ne sera plus parisien au 30 juin prochain. Et que le nom de l’Atletico Madrid revient avec insistance pour la saison prochaine.

Autre alternative : l’Amérique du Sud. Avec, notamment, et toujours en guise de rumeurs, Boca Junios en Argentine et Sao Paulo au Brésil. Pour ce dernier, et en dépit du forcing effectué par un compatriote de Cavani, Diego Lugano, il semble toutefois que l’information c’est fausse. C’est l’ancien brésilien du PSG, Rai, qui a confirmé dans un entretien accordé à Globo Esporte.

« São Paulo n’y pense pas et n’a pas les moyens de s’attacher un tel joueur. »

« Lugano est proche de lui parce qu’il est son ami. Mais un retour en Amérique du Sud, cela est très difficile. En ce moment, São Paulo n’y pense pas et n’a pas les moyens de s’attacher un tel joueur. »