PSG – Mercato : une heureuse nouvelle se confirme pour Thiago Silva

Selon Isabela Pagliari, il y a aujourd’hui un consentement mutuel pour que Thiago Silva (35 ans) reste au PSG l’an prochain.

En fin de contrat au 30 juin au Paris Saint-Germain, Thiago Silva (35 ans) pourrait être l’un des grands gagnants de la crise du coronavirus et de la récession économique qui va s’en suivre. En effet, s’il avait initialement repoussé les discussions autour de l’avenir de son capitaine et scrutait le marché à l’affût d’autres pistes (Koulibaly notamment), Leonardo envisagerait désormais de prolonger « O Monstro » pour s’affranchir d’un poste de recrutement à l’été 2020.

Signature différée mais envie commune

Cette tendance, déjà largement évoquée ces derniers jours, est désormais confirmée par la journaliste brésilienne Isabela Pagliari, proche du clan des Brésiliens du PSG et consultante sur « Europe 1 ». Selon elle, l’issue du dossier ne laisse plus vraiment de doutes : Thiago Silva va rester à Paris.

«Le Paris Saint-Germain a envie d’offrir un nouveau contrat à Thiago Silva, les conversations entre les deux parties n’en sont qu’au début. Il donne la priorité au PSG car il aime le club, c’est une idole à Paris. Il se sent bien à Paris, en Europe, il a obtenu récemment la citoyenneté française. Et en plus, il a envie de jouer la Coupe du monde au Qatar, en 2022.

Rester en Europe, c’est plus facile pour jouer les meilleurs matches et être vu par le sélectionneur du Brésil, Tite. Avec la crise, les choses ont un peu changé pour tout le monde, on ne sait pas comment va être le mercato, quelles dates de début et de fin, c’est un peu flou en ce moment. Ce qui est sûr, le PSG veut prolonger Thiago et lui a envie de rester », a-t-elle expliqué. Fluminense va devoir attendre un peu…