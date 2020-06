PSG – Mercato : une idole de Boca Juniors invite Edinson Cavani à l’imiter

true

« Manteca » Martinez était l’une des idoles d’Edinson Cavani dans sa jeunesse. Il aimerait que le joueur du PSG marche sur ses traces à Boca Juniors.

Sergio Daniel Martinez n’est pas très connu en Europe. Et pour cause, il n’a passé qu’une seule saison sur le Vieux Continent, au Deportivo La Corogne, en 1998/99. Il disputa trois matches et ne marqua pas une seule fois. Mais en Argentine et en Uruguay, l’ancien attaquant est très connu.

Cela parce qu’en 1992, pour son premier Superclasico avec Boca Juniors, il avait marqué face à River et fêté ce but en escaladant le grillage de protection à une hauteur insensée. Une célébration qui a marqué Edinson Cavani, 5 ans au moment des faits mais qui a revu plusieurs fois, la joie incontrôlée de « Manteca ».

Au cours d’un entretien avec Diario Olé, Martinez a invité Cavani à marcher sur ses traces en signant à Boca cet été. Les Xeneizes cherchent justement un attaquant de référence et le Matador ferait assurément l’affaire. Mais le quotidien argentin ne manque pas de rappeler que les 12 M€ annuels de salaire de l’Uruguayen constituent un frein à toute arrivée. Et comme Cavani entend signer un dernier gros contrat…