PSG – Mercato : une opportunité en or se profile pour Leonardo

Alors que la quête d’un défenseur central va devenir une priorité pour le PSG, Leonardo voit une piste potentielle se dégager.

Pour le moment, Leonardo jure qu’il reste concentré sur le Final 8 de Ligue des champions où le PSG est encore en course. Mais le Mercato ne s’arrête jamais vraiment et le directeur sportif planche forcément sur les futurs renforts du club de la capitale.

Quatre priorités semblent se dégager pour étoffer l’effectif parisien. Un latéral droit, un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Le spectre est donc large pour Leonardo qui pourrait néanmoins recevoir quelques signaux favorables rapidement. Il y a quelques semaines, le nom de Lucas Hernandez, le défenseur français capable de jouer aussi bien dans l’axe qu’à gauche, a été évoqué.

Jusqu’à présent, le Bayern se refusait à toute ouverture dans ce dossier mais d’après Kicker, la situation pourrait bien évoluer rapidement. Alors que Sule et Boateng vont rester et qu’Alaba devrait prolonger son contrat, un départ de Lucas Hernandez serait de plus en plus à l’ordre du jour, et ce malgré les 80 millions d’euros dépensés l’été dernier. Leonardo sera forcément attentif à toute évolution de ce dossier…