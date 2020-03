PSG – Mercato : une piste surprenante en provenance d’Italie

true

Si l’on en croit une rumeur mercato venue d’Italie, le PSG serait intéressé par le défenseur slovaque de l’Inter Milan, Milan Skriniar.

En dépit du coronavirus, et des championnats européens à l’arrêt, l’actualité mercato ne faiblit pas. Et il est même fort à parier que le PSG, comme d’autres clubs majeurs, soit au coeur des rumeurs les plus folles dans les toutes prochaines semaines.

C’est déjà le cas en Italie, puisque le site calciomercato nous annonce que Leonardo, le directeur sportif du club parisien, aurait des vues sur le défenseur central de l’Inter Milan, le Slovaque Milan Skriniar. Plutôt étonnant quand on sait que Paris a des vues, depuis de longs mois, sur le défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly. Et que l’Inter, pour son joueur, attendrait pas moins de 70 millions d’euros.

Bref, de quoi douter de la véracité de cette information. Même si en matière de mercato, comme vous le savez, il ne faut jamais dire jamais.