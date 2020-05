true

D’après l’agent du joueur, il ne faut pas exclure une offre du Paris Saint-Germain cet été pour Caglar Soyuncu (Leicester City, 23 ans).

Thiago Silva en fin de contrat en juin, le Paris Saint-Germain s’active toujours à lui chercher un remplaçant digne de ce nom. Sur tous les fronts, Leonardo scrute le marché et de nombreuses pistes sont à l’étude. Pas seulement le fantasme représenté par la venue du très cher Kalidou Koulibaly (Naples, 28 ans).

Une nouvelle piste s’est ouverte d’elle-même au travers de propos d’un agent très loquace, celui de Caglar Soyuncu (Leicester City, 23 ans), qui a ouvert la porte à un intérêt du Barça et du PSG pour l’international turc (28 capes) dans les colonnes du « Daily Mirror » : « Il est possible que Caglar signe au Barça cet été. Le Barça le voulait déjà lorsqu’il jouait à Altinordu. On a négocié avec eux et ils nous ont présenté un projet, mais on a pensé qu’il devait rejoindre une équipe où il serait un titulaire régulier pour sa progression. C’est pour cette raison qu’on avait accepté l’offre de Fribourg. En Premier League, je pense que seul Liverpool a les moyens de le recruter à cause des conditions économiques. Mais on ne doit pas oublier les équipes françaises. Le PSG pourrait être une surprise », a expliqué Mustafa Dogru.

S’il n’est pas le joueur le plus connu des Foxes, Soyuncu représente quand même un investissement conséquent pour Leicester qui avait payé 21M€ à Fribourg pour s’attacher ses services en août 2018. Cette saison, le natif d’Izmir était indissociable de la réussite de Leicester (35 apparitions toutes compétitions confondues, 1 but, 1 passe décisive).