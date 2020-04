PSG – Mercato : Verratti, Pjanic, Icardi… Ça va être chaud avec la Juventus !

true

Selon un média italien, la Juventus Turin voudrait rapatrier Marco Verratti et serait prête à inclure Miralem Pjanic dans une éventuelle transaction.

Cet hiver, le PSG a été à deux doigts d’échanger le latéral de la Juventus Mattia De Sciglio avec Layvin Kurzawa. A priori, ce n’est que partie remise entre les deux clubs. En effet, le directeur sportif parisien, Leonardo, est intéressé par de nombreux Bianconeri et la Vieille Dame suit elle-même plusieurs joueurs de la capitale.

Un super échange est possible grâce à Mauro Icardi. Selon Il Corriere dello Sport, le PSG aurait décidé de payer les 70 M€ pour recruter l’attaquant argentin à l’Inter Milan. L’idée serait de l’envoyer ensuite à Turin dans le cadre d’un échange. Miralem Pjanic, formé à Metz et passé par l’OL, pourrait revenir en France.

Mais ce n’est pas tout : selon Calcio Mercato, les dirigeants de la Juve voudraient que Marco Verratti fasse partie du package ! Le petit milieu de terrain est fan des champions d’Italie depuis toujours et ces derniers le suivent depuis longtemps maintenant. Mais entre Icardi et Verratti, il va falloir que la Juventus mette bien plus que De Sciglio et Pjanic pour convaincre Paris de réaliser un méga échange. Cristiano Ronaldo ?