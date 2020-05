PSG – Mercato : Wanda Nara fait parler ses talents de négociatrice avec l’Inter Milan

Wanda Nara, l’agent et épouse de Mauro Icardi, avait laissé un message suspect sur les réseaux sociaux, qui pouvait laisser à penser que son attaquant de mari allait rejoindre Chelsea plutôt que le PSG. Mais si les négociations avec l’Inter Milan se sont accélérés, c’est bien vers la capitale française que l’Argentin devrait être transféré.

There’s the right optimism for the staying of Mauro #Icardi at #PSG. #Inter have opened to sell the striker with a discount: he can be paid €55-60M. For him is ready a wages of €10M a year + bonuses. Advanced talks between two clubs with Wanda Nara. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 24, 2020