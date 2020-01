PSG – Mercato : Wanda Nara, grosse menace pour l’avenir parisien d’Icardi ?

false

Ces derniers jours, les supporters du PSG ont pu lasser apparaître leur optimisme. Mauro Icardi semble souhaiter rester au sein du club de la capitale. Mais l’attaquant argentin n’est pas le seul à décider dans la famille Icardi.

Dans l’émission Grande Fratello en Italie, Wanda Nara avait déjà émis quelques nuances alors que la voie semblait toute tracée. « Ce sera sa décision. Il n’y a rien de certain. On verra. C’est évident que voyager entre Paris, Rome et Milan c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais je vais y’arriver. Mauro fait de belles choses en France et j’en suis heureuse. On a trouvé beaucoup d’amis. Donc on verra… »

Une nuance qui se traduirait de manière beaucoup plus vive en interne. Sur TuttoMercato, le journaliste Enzo Bucchioni affirme en effet de son cîté que Wanda Nara serait agacée de la configuration du moment. Cette vie à distance ne conviendrait pas à la belle italienne qui ferait tout pour qu’Icardi ne signe pas définitivement au PSG. Et pour rebondir, la piste Juventus Turin serait sa priorité.