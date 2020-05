PSG : Meunier, Icardi, Hakimi….cure d’austérité au Mercato ?

false

Si l’on en croit Le Parisien, Thomas Meunier et le PSG ça sera bientôt terminé. Le club de la capitale, touché par le Covid-19, sera calme au mercato.

C’est, à la base, un article de nos confrères du Parisien sur la situation de Thomas Meunier, le latéral droit du PSG. Expliquant qu’en dépit des propos du joueur, « ça discute toujours, mon souhait est de rester ici », le Belge ne sera plus un joueur de Thomas Tuchel la saison prochaine.

Et que le proposition qui lui a été faite, avantageuse pour Meunier, n’a jamais été signée par le joueur. Depuis, le club est agacé par les propos de Meunier. Et pourrait même, si l’on en croit le quotidien régional, communiquer sur le sujet une fois la crise du coronavirus terminée.

Dans le même article, alors que le Mercato actuel est évoqué, il est clairement signifié que le PSG, oui même Paris, va être sévèrement touché, économiquement du moins, par la pandémie. L’heure est donc aux efforts et idées pas trop coûteuses. Ainsi, et ce n’est plus la peine de rêver, le remplaçant éventuel de Meunier ne sera pas Achraf Hakimi (Borussia Dortmund). Son prix, autour de 55 millions d’euros, est considéré comme rédhibitoire.

Objectif Icardi

En réalité, la principale bataille de Leonardo serait celle concernant Mauro Icardi. Trouver les 70 millions d’euros nécessaires pour lever l’option d’achat à l’Inter Milan.