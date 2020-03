PSG : Navas et Neymar s’expliquent, un relais de Tuchel a aussi pris la fuite !

true

Après Neymar, Thiago Silva, Mitchel Bakker et Edinson Cavani, Keylor Navas a quitté la France pour s’éloigner du coronavirus et rejoindre le Costa Rica. Ce n’est pas le dernier au PSG.

Le PSG compte les bons soldats en temps de guerre. Après Neymar, Thiago Silva, Mitchel Bakker et Edinson Cavani, Keylor Navas a décidé de quitter la France pour s’éloigner du coronavirus et rejoindre en fin de semaine le Costa Rica avec sa famille. « Nous ne sommes que des êtres humains et nous avons peur. J’ai opté pour ce vol pour la tranquillité de mes proches. Nous voulons être auprès de notre famille. Nous remettons notre situation entre les mains de Dieu. Il prendra le dessus et nous apportera à nouveau la paix. En tant que peuple, nous devons nous unir et suivre les mesures de l’État », a justifié l’ancien portier du Real Madrid au micro de l’Impact Radio.

Les déplacements des joueurs du PSG ne sont pas sans poser certaines questions, notamment sur les conditions de leur futur retour en France. « On ne peut pas empêcher les gens d’opter pour cette solution. Chacun est libre, c’est un choix personnel qui peut répondre à des volontés intimes. Emmanuel Macron a bien dit qu’il était normal que les Français qui sont à l’étranger veuillent rentrer en France. C’est donc normal que cela fonctionne aussi dans le sens inverse », confie-t-on au club. L’Équipe rapporte par ailleurs qu’au moins un membre du staff de Thomas Tuchel a rejoint l’Allemagne, le temps du confinement. Des salariés du siège non français en ont fait de même. Le coach du PSG, lui, est resté en région parisienne pour parer à toute éventualité.

Enfin, le conseiller en communication de Neymar a réagi concernant le cliché polémique du Brésilien sur son récent manque de distanciation sociale. « Les autres personnes sont en quarantaine avec lui, elles vivent et ont voyagé ensemble de Paris au Brésil, indique un communiqué. La seule exception à cette règle est son fils, Davi Lucca, qui est venu habiter chez son père. Neymar continue à faire son travail quotidien, de prévention des blessures et de maintien de la forme physique, avec son entraîneur Ricardo Rosa, attendant avec impatience la fin de ce triste moment d’humanité et le retour à l’activité professionnelle qui s’ensuivra. »