PSG : Neymar a créé une psychose chez les arbitres

Avec son doublé à Lille (2-0), Neymar a confirmé sa super forme de ce début d’année. Le Brésilien, auteur de 7 buts lors de ses 7 derniers matches de L1, porte le PSG à un moment où Kylian Mbappé est un peu dans le dur, comme Mauro Icardi, et en l’absence de Marquinhos, blessé.

Du favoritisme dans l’arbitrage ? La réponse de Tony Chapron : 🗣️ « A l’approche de la Champions League, certains joueurs vont être ultra protégés (…) Les arbitres vont peut-être sur-protéger Neymar en pensant que si il se blesse, toute la faute va retomber sur leurs épaules » pic.twitter.com/d3pnHFBzpj — Late Football Club (@LateFootClub) 27 janvier 2020

Plus que jamais, Neymar sera attendu en Ligue des champions, lui qui avait raté les deux dernières fins de saison à cause de blessures, avec les conséquences que l’on sait. Et dans l’émission Late Football Club, l’ancien arbitre Tony Chapron a laissé entendre que Neymar pourrait être protégé par les hommes en noir d’ici le 8e de finale de Ligue des champions contre Dortmund. « A l’approche de la Champions League, certains joueurs vont être ultra protégés. Les arbitres vont peut-être sur-protéger Neymar en pensant que s’il se blesse, toute la faute va retomber sur leurs épaules », a en effet lâché Chapron.