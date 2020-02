PSG : Neymar a enfin eu le déclic pour se mettre au niveau de Messi et CR7

true

Plus mature, plus responsable, Neymar Jr est sur la bonne voie pour rattraper Lionel Messi et Cristiano Ronaldo selon Cafu.

Pendant longtemps, Neymar Jr a été considéré comme le plus sûr héritier des deux mastodontes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le Brésilien pensait également être en mesure de les rattraper en quittant l’ombre de Messi au FC Barcelone pour devenir la vedette du Paris Saint-Germain. Deux ans et demi plus tard, « Ney » a été repris par d’autres prétendants et il n’est pas certain de le voir un jour Ballon d’Or.

Pourtant, si l’on en croit l’ancienne gloire auriverde Cafu, Neymar a enfin compris les ingrédients qu’il fallait mettre pour asseoir à la table de Messi et CR7. En marge des Laureus Award de Berlin dont il est l’ambassadeur, l’ancien Champion du Monde a noté et apprécié le changement d’attitude de son compatriote.

« Il était temps pour Neymar de changer son attitude »

«Il était temps pour Neymar de changer son attitude. Il a le potentiel pour être le meilleur joueur du monde. Nous nous attendions tous à ce qu’il atteigne sa maturité. La maturité qu’il acquiert chaque année est ce qui lui permettra de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde », a-t-il noté dans des propos rapportés par « Mundo Deportivo ».

Et Cafu est persuadé que Neymar pouvait atteindre le niveau de Messi et de CR7 avec le PSG : «C’était l’une des meilleures signatures du football français. S’il assume sa responsabilité en tant que leader, en tant que grand joueur, il pourra l’atteindre ».