PSG : Neymar a fêté le dixième anniversaire de son premier titre

En mai 2010, Neymar remportait le championnat de l’état de Sao Paulo avec le Santos FC, son club formateur, où brillait une génération exceptionnelle.

Depuis le Brésil, où il s’est retiré au début du confinement, Neymar a pu fêter en grande pompe un anniversaire qui lui tient à cœur : celui du premier titre de sa carrière professionnel. Le 2 mai 2010, alors qu’il avait tout juste 18 ans, l’attaquant avait décroché le Paulistao, le championnat de l’état de Sao Paulo, avec le Santos FC, son club formateur.

Entouré notamment de Ganso (passé par Amiens) et Robinho, le Ney avait participé à une orgie offensive puisque son équipe avait inscrit 72 buts en 23 matches. « Ce titre fut très important pour ma carrière, s’est-il souvenu pour O Globo. Je jouais avec mes amis de Santos comme Ganso et André. Nous avions percé ensemble en équipe première, où j’ai fait la connaissance de Leo, Giovanni et Robinho. »

Neste mesmo dia, há 10 anos, o Santos realizava a sua Última Dança e conquistava o Paulistão 2010. Seria apenas a primeira conquista de uma geração inesquecível.⁣

⁣#AÚltimaDança10Anos⁣⁣ pic.twitter.com/V2TFG9A4Ae — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) May 2, 2020

Vingt-deux autres trophées ont suivi pour Neymar, 5 avec Santos (Paulista 2011 et 2012, Coupe du Brésil 2010, Libertadores 2011 et Recopa Sudamericana 2012), 8 avec le Barça (Liga 2015 et 2016, Champions League 2015, Mondial des clubs 2015, Coupe du Roi 2015, 2016 et 2017 et Supercoupe d’Espagne 2013) et 6 avec le PSG (Ligue 1 2018, 2019 et 2020, Coupe de France 2018, Coupe de la Ligue 2018 et Trophée des champions 2018). Mais toujours aucun avec le Brésil…