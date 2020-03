PSG : Neymar aurait retrouvé l’amour avec une journaliste allemande !

true

Officiellement célibataire depuis octobre 2018 et sa séparation avec Bruna Marquezine, Neymar Jr (PSG) aurait enfin retrouvé l’amour selon la presse brésilienne. En effet, samedi dernier, lors de PSG – Dijon, le Brésilien s’est affiché aux côtés de la journaliste allemande Janin Ullmann (38 ans).

Une apparition loin d’être anodine puisque les deux toureteraux présumés étaient déjà ensemble pour la Saint-Valentin lors un défilé de mode à Düsseldorf. A cette occasion, Janin avait d’ailleurs plaisanté sur son compte Instagram : «Il m’a demandé (en mariage) et j’ai dit oui. Joyeuse Saint-Valentin à tous». Simple amitié ou relation plus sérieuse ? Aucun des deux ne s’est encore avancée plus en détail.

Inconnue en France, Janin Ullmann est animatrice de télévision, journaliste, actrice de série TV (comme Bruna) et productrice en Allemagne. Dans son pays, elle est surtout connue pour avoir été l’épouse de l’acteur allemand Kostja Ullmann, de qui elle est séparée depuis 2018.