PSG : Neymar, Cavani, Silva et Navas exemptés de quarantaine ?

Le gouvernement n’a pas décrété de quarantaine obligatoire pour les ressortissants étrangers de retour en France. Une bonne nouvelle pour les stars du PSG.

De retour dans leur pays d’origine dans l’attente d’avoir davantage de visibilité sur la fin de saison en Ligue 1 et en Coupe d’Europe, Edinson Cavani, Keylor Navas, Neymar et Thiago Silva (PSG) ne devraient pas rencontrer d’obstacles majeurs au moment de la reprise de l’entraînement attendu dans le courant du mois de mai.

Une quarantaine pas obligatoire « à ce stade »

Si on pouvait craindre une mise en quarantaine de quinze jours des ressortissants étrangers débarquant en France, le Ministère de l’Intérieur s’est voulu rassurant sur la question. « Il n’y a aucun problème pour revenir sur le territoire, quelle que soit la nationalité et la provenance. Il n’y a pas de quarantaine obligatoire à ce stade », a expliqué le gouvernement à « l’AFP ».

Il n’y aura donc pas de cas particulier pour Thiago Silva, qui dispose de la double nationalité française et brésilienne, ou pour les autres stars de l’effectif de Thomas Tuchel. Il ne reste donc plus qu’à organiser le déconfinement progressif et la reprise de l’entraînement…