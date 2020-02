PSG : Neymar, Dijon, Dortmund… Thomas Tuchel n’a éludé aucun sujet

true

Demain à 19h, le PSG se déplacera à Dijon pour les quarts de finale de la Coupe de France. L’occasion pour l’entraîneur parisien, Thomas Tuchel, de faire le point sur plusieurs dossiers chauds.

Le point sur son groupe

« Abdou Diallo,Colin Dagba, Marquinhos, Marco Verratti et Presnel Kimpembe ne sont pas disponibles pour demain. Concernant Neymar, on va décider après l’entraînement. Juan Bernat et Thiago Silva, absents depuis janvier, seront présents dans le groupe. On doit s’adapter à la situation. On veut arriver à Dortmund avec un groupe fort. »

Dijon, qui a battu le PSG en championnat

« J’attends un match très physique face à Dijon. Ils ont seulement perdu deux matches à domicile. Ce sera difficile. »

🎙️💬 @TTuchelofficial : « J’attends un match très physique face à @DFCO_Officiel. Ils ont seulement perdu 2 matches à domicile. Ce sera difficile. » #PSGlive pic.twitter.com/3B0temKCSx — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 11, 2020

La mauvaise passe de Mauro Icardi