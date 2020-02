PSG : Neymar est prêt pour Dortmund, Tuchel affine ses choix

true

Thomas Tuchel commence à avoir les idées de plus en plus claires par rapport au onze qu’il alignera pour Borussia Dortmund – PSG. Neymar en fera partie.

Accroché à Amiens (4-4) pour son dernier galop d’essai avant le grand jour, le Paris Saint-Germain se prépare à son choc face au Borussia Dortmund en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Alors que Paris s’envole lundi matin pour l’Allemagne, « Le Parisien / Aujourd’hui en France » s’attarde ce dimanche matin sur la composition d’équipe attendue au Signal Iduna Park mardi soir. Une équipe qui sera très différente de celle composée au stade de la Licorne face à Amiens.

Neymar Jr est prêt et parmi les 7 titulaires assurés

A deux jours du choc, seuls sept joueurs ont la certitude de figurer dans le onze de départ face au Borussia : Keylor Navas, Thomas Meunier, Marquinhos, Marco Verratti, Angel Di Maria, Kylian Mbappé … Et Neymar. Le Brésilien serait bel et bien remis de ses soucis aux côtes et prêt à la bataille.

Si le plan A est d’aligner le onze suivant : Navas – Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat – Marquinhos, Verratti – Neymar, Di Maria, Mbappé, Icardi. Thomas Tuchel est un peu inquiet de la forme de son capitaine et hésite à le mettre en concurrence avec Presnel Kimpembe aux côtés de Marquinhos ou à faire remonter « Marqui » au milieu à la place d’Idrissa Gueye en alignant les deux. A gauche de la défense, le doute subsiste même si Juan Bernat a joué à Amiens. Quant au quatrième premier rôle offensif, il y a aujourd’hui match entre Pablo Sarabia, en grande forme, et un Mauro Icardi, buteur à Amiens mais en difficulté. Lors de l’entraînement de ce dimanche, Thomas Tuchel va affiner ses choix.