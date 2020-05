PSG : Neymar et Mbappé en désaccord sur l’effort salarial à appliquer

true

Si les négociations sur les salaires avancent, le PSG n’a toujours trouvé aucun accord avec ses joueurs…

Très complice sur le terrain et en dehors, Neymar Jr et Kylian Mbappé ne sont pas sur la même longueur d’ondes concernant la baisse des salaires à appliquer pour aider le PSG à faire face à la crise du coronavirus. En effet, comme le rapporte « Soccer Link », les discussions menées depuis deux mois entre la direction francilienne et les joueurs commencent à se formaliser mais avec de petites divergences de point de vue.

D’un côté, on distingue un clan composé de Neymar, Cavani, Thiago Silva, Juan Bernat ou Ander Herrara, prêt à envisager un report de salaire mais désireux de toucher l’intégralité des sommes dues. De l’autre, des joueurs plus impliqués comme Kylian Mbappé, Marquinhos, Presnel Kimpembe ou Angel Di Maria, prêts à diminuer leurs salaires de 30% provisoirement.

Il reste néanmoins un point majeur à régler pour entériner la baisse : un accord sur la durée. Au sein de la direction du PSG, on souhaite une baisse « jusqu’à nouvel ordre ». Chez les joueurs, on attend une durée prédéfinie n’excédant pas quelques mois. Autre point qui peut faire tousser : le fait que Leonardo ne montre pas l’exemple. Le DG brésilien n’a toujours pas diminué son salaire pour l’instant…