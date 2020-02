PSG : Neymar et Mbappé ont refusé d’aller saluer les supporters à Dortmund

true

La vidéo a été reprise en boucle par les médias espagnols et ce n’est pas un hasard : elle concerne Kylian Mbappé et Neymar, deux joueurs que le Real Madrid et le FC Barcelone rêveraient de s’offrir. La vidéo en question a été prise par un supporter de Dortmund hier soir après la victoire du Borussia sur le PSG (2-1).

On y voit les joueurs parisiens se dirigés, dépités, vers le coin de tribune où étaient massés leurs supporters pour les saluer. Tous sont là sauf deux, Mbappé et Neymar. Et ce alors que c’est prévu dans leur contrat et que cela peut leur coûter la prime d’éthique mensuelle. Il s’agit donc d’un geste délibéré.

Reste à savoir si les deux cracks étaient trop déçus ou énervés pour aller voir leurs fans, s’ils craignaient une réaction hostile de ces derniers vu la tournure des événements ou s’ils envoyaient un message concernant leur avenir au club. Vous vous doutez bien de l’option qu’ont préféré retenir les médias espagnols…