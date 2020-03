PSG : Neymar fuit le coronavirus… et la France ?

true

Le PSG tient à maintenir la forme de ses joueurs malgré le confinement imposé par le coronavirus. Dimanche, le club de la capitale a ainsi envoyé un programme d’entraînement à ses joueurs, pour qu’ils entretiennent leur condition physique malgré l’arrêt de toutes les compétitions nationales et européennes. « Prenez 1 à 1,5 heures de temps chaque jour pour une séance d’entraînement », ont reçu les Parisiens comme « recommandation générale » pour l’entraînement.

Il est aussi conseillé aux joueurs du PSG de débuter par huit minutes d’échauffement et d’enchaîner sur dix minutes d’exercices de musculation « avec votre propre poids corporel ou une charge supplémentaire si possible. » Pour l’étape suivante, trois propositions dont une course de 35 à 40 minutes avec des vitesses changeantes et trois séries de course de 5×1 minute interrompues par 1 minute de jogging détendu. Pour conclure: cinq minutes de « cool down. »

On ne doute pas de la rigueur des joueurs du PSG à suivre ce programme spécialisé à la lettre. La question est finalement de savoir d’où ils le mettront en pratique ? L’interrogation a été lancée par Le Parisien qui indique que certains joueurs étrangers auraient décidé de quitter l’Hexagone face aux incertitudes liées à la gestion de cette crise. Aucune confirmation n’a été apportée concernant un retour de Neymar au Brésil, mais le quotidien conclut en indiquant que le club de la capitale devrait rapidement communiquer.