PSG : Neymar incapable de boxer dans la catégorie de CR7 et Messi ?

Si Neymar, l’attaquant du PSG, était promis à une carrière dans la lignée des deux monstres du football mondial, il a depuis pris du retard.

En arrivant au PSG en 2017, Neymar pensait enfin bénéficier du statut d’étoile dans un grand club lui permettant de boxer dans la catégorie des Messi et Cristiano Ronaldo. Mais force est de constater que le pari n’a pas été gagné depuis.

Sur le plateau de la Chaîne l’Equipe, Didier Roustan a livré un constat sans appel sur l’aventure parisienne de Neymar. Estimant que le joueur a démontré, pour sa part, qu’il n’avait peut-être pas les facultés mentales pour être régulier au plus haut. « Les deux blessures ont joué énormément. Mais ce qui se passe avec Neymar, c’est qu’il n’a pas le mental. Avec ce qu’il a fait à Barcelone, il est arrivé au bout du truc. C’est un fêtard, comme tous les Brésiliens. Mais je n’ai pas le sentiment qu’il veuille faire les sacrifices nécessaires pour être numéro un dans la constance. Des sacrifices que font Cristiano Ronaldo, ce que fait Lionel Messi même si c’est moins flagrant. Il a une bien meilleure hygiène de vie et un mental supérieur à Neymar ».

Par ailleurs, le journaliste estime que Neymar n’a sans doute pas fait le bon choix de club, en signant dans un PSG trop dominant dans un championnat pas suffisamment à la hauteur. « La 2e chose qui est compliquée, c’est que tu sens que pour la France, Neymar est trop fort. Je pense que s’il était allé en Angleterre, en Allemagne et même limite en Italie, il aurait été obligé de se bouger beaucoup plus le cul… La Ligue 1 est tellement faible que quand tu vois Neymar jouer, tu vois un adulte dans un parc au milieu d’enfants, sans vouloir dénigrer la Ligue 1. Et en plus en plus il joue dans l’équipe qui est largement supérieure aux autres. Au Barça, il avait Messi au-dessus de lui. »