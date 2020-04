PSG : Neymar mal utilisé par Thomas Tuchel à Paris ?

true

Pour son sélectionneur Tite, Neymar n’est pas utilisé dans son meilleur registre par Thomas Tuchel au PSG.

Dans son édition de cette semaine, France Football a publié un long entretien du sélectionneur de l’équipe du Brésil, Tite. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le technicien auriverde a des convictions fortes concernant Neymar et qu’il pense que le Brésilien n’évolue pas à son meilleur poste avec le PSG.

« Le meilleur Neymar que j’ai vu jouer, c’est à Barcelone »

« A Paris, il joue en 4-4-2 avec Mbappé et Icardi ou Cavani, des attaquants bien adaptés à ce système. Maintenant la position où je l’ai trouvé le plus performant en club comme en sélection, c’est quand il jouait à Barcelone, sur le côté gauche pour venir ensuite terminer dans l’axe (…) Le meilleur Neymar que j’ai vu jouer, c’est à cette période-là. Le niveau de jeu qu’il avait atteint alors était exceptionnel et seul Messi et Cristiano Ronaldo étaient au-dessus. Je n’ai jamais vu ainsi Hazard, Griezmann ou Pogba jouer à ce niveau-là. Mais le Neymar dont je parle, c’est celui qui était dans sa plénitude mentale et physique », explique Tite.

Le coach du Brésil évoque également le « Ney » de la Seleçao, un joueur « essentiel, mais pas irremplaçable » mais quelqu’un d’apprécié dans le vestiaire : « Quand il n’y a plus les caméras, Neymar est très différent de celui que vous connaissez. Il redevient un gosse, un grand gamin qui adore rigoler et plaisanter. Avec Richarlison, Gabriel Jésus, Arthur ou Ederson, ils forment une bande qui passe son temps à s’amuser, sur le terrain et en dehors ».