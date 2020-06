PSG : Neymar, Mbappé, son avenir…Angel Di Maria sans retenue

false

Le milieu de terrain argentin du PSG, Angel Di Maria, s’est longuement exprimé dans un entretien à paraître demain pour le quotidien l’Equipe. L’occasion, notamment, d’évoquer ses partenaires, que ce soit Kylian Mbappé ou Neymar, et de préciser que son avenir se situe plus que jamais dans la capitale. Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat.

Extrait : « Au PSG, il n’y a pas quatre « Fantastiques », il y en a bien plus que ça. On est quatre, cinq, six, sept joueurs sur lesquels l’entraîneur compte. Là-dedans, tu as deux joueurs indiscutables à chaque match, Kylian et « Ney », mais ils ne peuvent pas tout jouer. Ça permet au coach de faire en sorte que tout le monde se sente impliqué. Parfois, certains sont contents, d’autres non, c’est normal. Mais il a donné à chacun d’entre nous l’opportunité de se montrer(…)

« On n’a entamé aucune discussion et ce n’est pas mon intention pour le moment. »

Terminer ma carrière en Europe avec le PSG est la seule chose que je souhaite et que j’ai en tête. Je suis heureux ici, ma famille aussi. Quant à la suite, je n’en sais rien pour l’instant. On n’a entamé aucune discussion et ce n’est pas mon intention pour le moment. Je veux me concentrer sur le terrain, le reste viendra plus tard. »