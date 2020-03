PSG : Neymar met les bouchées doubles pendant le confinement

Pour Europe 1, la journaliste brésilienne implantée à Paris, Isabela Pagliari, qui suit de près tout ce qui concerne Neymar, a fait une mise au point par rapport à la vidéo polémique de la star du PSG en train de jouer au volley avec des amis en ces temps de confinement.

“Le problème c’est que les gens n’imaginent même pas que c’est chez Neymar, a expliqué la journaliste. Il a une grande maison de vacances à Rio de Janeiro, à Mangaratiba. C’est là-bas qu’il fait sa quarantaine avec son fils et quelques amis. Il a profité d’avoir ce temps-là pour rester confiné avec les gens les plus proches, mais ce n’est pas la fête ! »

We will come back stronger 🙏💪#stayathome #ps19 pic.twitter.com/u7b3nFwoIc

— Pablo Sarabia Garcia (@Pablosarabia92) March 29, 2020