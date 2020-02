PSG : Neymar pas présent contre Dortmund ? Tuchel jette un froid

true

Alors que le PSG nageait dans l’allégresse après sa série de très bons résultats du début d’année, ponctuée par le 6-1 passé ce soir à Dijon en Coupe de France, Thomas Tuchel a douché l’enthousiasme. Le technicien allemand a en effet révélé que Neymar pourrait manquer le 8e de finale aller de Champions League contre le Borussia Dortmund la semaine prochaine.

« Je ne peux pas assurer à 100% qu’il sera là. On doit être attentif, on ne peut pas prendre de risque avec la santé d’un joueur. On a une responsabilité. On décidera avec tout le monde, le club, les médecins et lui, en vue du match de samedi. »

Il pourrait s’agit d’un simple coup de bluff de la part de l’Allemand, même s’il n’est pas très friand de ce genre de procédé. Plus simplement, vu l’historique des blessures de Neymar avec le club de la capitale, il est possible que le staff médical ne veille prendre aucun risque avec lui. En tout cas, voilà une nouvelle bien inquiétante pour les supporters parisiens…