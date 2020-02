PSG : Neymar, Peur Saint-Germain et télé réalité… Paris moqué jusqu’au Brésil

true

Jusqu’à présent épargné des critiques et des polémiques, le Paris Saint-Germain a vu sa dynamique grandement fragilisée après sa défaite sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-2). Si le Champion de France garde toutes ses chances de qualification pour les quarts de finale de C1, son image est néanmoins écornée jusqu’au Brésil après la semaine traversée.

Journaliste détachée à Paris par « Esporte Interativo », Isabela Pagliari fait régulièrement le point sur l’image du PSG dans son pays à l’occasion d’une chronique à « Europe 1 ». La journaliste proche du clan des Brésiliens n’était pas tendre ce dimanche… Regrettant de nombreuses fautes de communication ces derniers jours.

« Tuchel dit que son équipe a joué avec la peur, Leonardo intervient pour dire qu’il faut arrêter d’avoir peur, Neymar dit que le club avait peur. Aujourd’hui c’est Peur Saint-Germain. Mais ce n’est pas Thomas Tuchel qui a le dernier mot, c’est Leonardo. La suspension de Meunier, qui ne savait pas ce qu’il risquait, Neymar qui voulait jouer, Tuchel qui n’assume pas ses choix, le frère de Kimpembe qui insulte l’entraîneur, et les vidéos sur les réseaux sociaux de la fête d’anniversaire d’Icardi, Cavani et Di Maria. Au Brésil, on se demande ce qui se passe avec cette équipe, on a l’impression d’être dans une télé-réalité », a-t-elle balancé dans des propos rapportés par « Canal-Supporters ».