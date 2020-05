PSG : Neymar s’entraîne dur et le fait savoir

true

Confiné au Brésil, l’attaquant du PSG assure s’entraîner encore plus durement qu’en temps normal afin d’être prêt quand le club fera appel à ses services.

Parti s’enfermer avec ses amis et sa famille dans sa gigantesque résidence de la banlieue de Rio de Janeiro, Neymar ne passe pas son temps à faire la fête. Et comme il se doute que c’est ce que les gens pensent de lui, il a mis en ligne sur Instagram une vidéo dans laquelle on le voit s’entraîner durement.

Son préparateur personnel, Ricardo Rosa, lui concocte un programme bien épicé que l’attaquant respecte avec beaucoup de rigueur. Le but ? Etre prêt quand le PSG fera appel à lui. Sous-entendu : quand la Champions League reprendra puisque pour la Ligue 1, c’est terminé. Voici ce qu’il dit dans la vidéo, ses propos ayant été traduits par la BBC :

« L’objectif est d’être prêt quand ils (les dirigeants du PSG) annonceront le retour des activités du club, afin que je puisse être dans le meilleur état possible. Je suis ici, je m’entraîne dur, avec le même rythme et la même fréquence que je le ferais avec le club. L’entraînement est encore plus difficile en fait, avec plus d’exercices pour compenser le manque de jeu. »