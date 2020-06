PSG : Neymar s’offre un nouveau scandale au Brésil

true

Actuellement au Brésil où le coronavirus se répand jour après jour, Neymar (PSG, 28 ans) s’est fait remarquer en étant la ciblant d’un dépôt de plainte pour propos homophobes.

Neymar ne sait pas se faire discret. Alors qu’on lui demandait gentiment de rester chez lui et travailler en vue de la rentrée prochaine du PSG, l’attaquant de 28 ans s’est fait remarquer cette nuit dans son pays natal.

Un militant LGBT brésilien a en effet déposé une plainte contre lui au parquet de São Paulo pour homophobie, après qu’il a traité de « petit pé** » le compagnon de sa propre mère il y a quelques jours. Le parquet a confirmé à l’AFP avoir reçu la plainte, qui doit à présent être étudiée par un procureur, chargé de décider s’il engage ou non des poursuites contre la star brésilienne.

Neymar n’a pas appris de ses leçons passées

Lundi, l’activiste Agripino Magalhaes, qui n’est pas directement impliqué dans cette affaire, avait annoncé son intention de déposer une plainte pour « crime d’homophobie et incitation à la haine. » L’entourage de Neymar n’a pas souhaité commenter cette information. Pas plus tard que ce week-end, nous avions relayé cette sombre affaire impliquant le crack du PSG. Les insultes homophobes ont été entendues dans un enregistrement audio d’une conversation privée du joueur avec plusieurs amis ayant fuité dans la presse.

On entend Neymar traiter Tiago Ramos, 22 ans, petit ami de sa mère Nadine Gonçalves, 52 ans, de « petit pé** » et d’« enc*** ». Il y a un an, ce même Neymar avait été accusé de viol par une femme brésilienne qu’il avait fait venir à Paris après un flirt, mais l’affaire avait été classée sans suite, faute de preuves concluantes.