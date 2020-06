PSG : Neymar s’organise une virée à Saint-Tropez avec sa garde rapprochée parisienne !

true

Avant la reprise des entraînements la semaine prochaine, Neymar Jr va retrouver bon nombre de ses amis du PSG à Saint-Tropez.

S’il a vécu sereinement son confinement au Brésil, Neymar Jr est bel et bien de retour en France à une semaine de la reprise de l’entraînement du PSG. Mais, comme le rapporte « Le Parisien », la star auriverde n’a pas choisi Paris et sa banlieue pour effectuer son retour.

En effet, c’est du côté de Saint-Tropez que le « n°10 » francilien a atterri pour ses derniers jours de congés. Neymar entendrait profiter au maximum de cette dernière semaine de relaxe en compagnie de ses coéquipiers les plus proches. Dans la Cité azuréenne, il a rejoint Marco Verratti, sa compagne Jessica Aïdi, le top model brésilien Izabel Goulart, la petite-amie de Kevin Trapp… Et l’ancien parisien Ezequiel Lavezzi.

D’après le média francilien, Marquinhos, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Kylian Mbappé, tous en vacances dans la même zone, pourraient également se joindre à la fête. Une preuve supplémentaire que le groupe de Thomas Tuchel est plus soudé que jamais et qu’une bonne ambiance règne dans cette équipe.