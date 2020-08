PSG : Neymar sort du silence pour l’anniversaire de sa signature à Paris

true

Le 4 août 2017, Neymar s’engageait pour cinq saisons avec le PSG. Depuis, il s’est passé beaucoup de choses que le Brésilien a commenté.

Il y a trois ans jour pour jour, Neymar s’engageait pour le Paris Saint-Germain après que le club de la capitale ait pulvérisé le record d’indemnité de transfert (222 M€). Trois saisons plus tard, le bilan est des plus mitigés pour le Brésilien, qui a certes accumulé les titres mais a été souvent blessé et a perdu beaucoup de crédit au niveau international. Cela ne l’a cependant pas empêché de se montrer optimiste pour le Final 8 de la Champions League, qui débute dans huit jours pour Paris.

“Ces trois années sont venues avec beaucoup de connaissances. J’ai vécu des moments de joie et des moments compliqués, surtout lorsque j’étais incapable de jouer à cause de blessures. Avec l’aide de mes coéquipiers, j’ai pu surmonter et me concentrer sur ce qui compte vraiment pour tout le monde, à savoir notre performance sur le terrain traduite en titres.”

“Nos supporters, le club et chaque fan peuvent voir la prestation de notre équipe dans n’importe quel match. Je crois qu’aujourd’hui je vis mon meilleur moment à Paris. Nous formons une famille au nom de l’objectif plus grand que nous avons devant nous. Nous voulons marquer cette saison avec la Ligue des champions. Nous nous battrons pour cela, car nous n’avons jamais été aussi proches.”

“Le football français ? Ce sont des ajustements qui se font match après match. C’est un football qui a des marquages très durs, avec de jeunes joueurs talentueux et rapides. Ma force est de dribbler pour éloigner le défenseur et aider un coéquipier à marquer le but. C’est comme ça que j’aime jouer.”