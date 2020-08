PSG : Neymar trop mal entouré pour gagner la C1 avec Paris ?

true

Loin d’accabler Neymar malgré sa finale ratée contre le Bayern, Johan Micoud et Ludovic Obraniak le trouvent trop seul au PSG.

«Perdre fait partie du sport, nous avons tout tenté, nous avons lutté jusqu’au bout. Merci pour le soutien et l’affection de chacun de vous et félicitations au Bayern»… Bien qu’inconsolable, Neymar est resté beau joueur après la défaite du PSG en finale de Ligue des champions. Le Brésilien est passé à côté de sa finale, à l’instar de Kylian Mbappé, mais dans le débrief du match, Johan Micoud et Ludovic Obraniak l’ont épargné hier dans L’Equipe du Soir.

Obraniak : « Le collectif n’est pas assez fort »

« Neymar n’a pas été au niveau de ses deux derniers matches contre Bergame et Leipzig. Il a fait moins de différences. Mais ce n’est pas le flop de la finale non plus », a estimé Micoud. Et Obraniak a davantage accablé les coéquipiers du Brésilien, pas à son niveau selon lui. « Neymar a souvent été esseulé. Ses coéquipiers ont cherché Mbappé mais lui, ils l’ont oublié. Il n’est pas bien accompagné. Il porte l’équipe mais autour de lui le collectif n’est pas assez fort. Dans ce Final 8, il était trop seul. Personne n’a pu prendre le relais. Il paye le manque d’accompagnement sur cette campagne. »