PSG : Neymar, un premier couac pendant le confinement ?

true

Rentré au Brésil pour passer le confinement auprès des siens, l’hyperactif Neymar (PSG, 28 ans) aurait du mal à rester en place…

Le PSG n’a guère apprécié la manœuvre de Neymar et Thiago Silva. En raison de la pandémie de coronavirus qui ne cesse de se propager en France, les deux joueurs brésiliens ont décidé la semaine dernière de rentrer dans leur pays natal pour être auprès leur famille respective.

Ce mardi, alors que le gouvernement local ainsi que le Ministère de la Santé ont demandé aux Brésiliens de rester confinés chez eux pour lutter contre le virus, Neymar n’aurait pas respecté les consignes officielles. D’après le journal O Dia, l’attaquant du PSG aurait ainsi été aperçu au supermarché, à Angra dos Reis, dans la matinée de samedi.

💪 NEYMAR, PÁDEL Y VIDEOJUEGOS durante el confinamiento. pic.twitter.com/24zdXjrG2J — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 23, 2020

L’ancien pensionnaire du FC Barcelone aurait profité de cette virée en ville pour remplir son caddy et ses sacs. Finalement rien de bien dramatique, Neymar a le droit de se restaurer comme il l’entend. Mis à part qu’on n’a rarement vu ce même Neymar se précipiter à la supérette du coin en France pour se goinfrer. De plus, le Brésil compte déjà à ce jour plus de 1 500 cas de COVID-19. Toute mesure de restriction demande donc à être respectée à la lettre.