PSG : Neymar, Verratti, Lavezzi… les premières images de la fête ont fuité 

On ne refera pas Neymar. De retour en France depuis ce samedi matin, l’attaquant brésilien du PSG (28 ans) est revenu prendre quelques affaires à Paris avant de filer directement rejoindre Marco Verratti dans le sud de la France.

Le milieu de terrain italien (27 ans) figure en bonne compagnie puisqu’il partage actuellement ses journées avec un certain Ezequiel Lavezzi dans les environs de Saint-Tropez. Marquinhos ne serait pas non plus très loin… Tout ce petit monde – il fallait s’y attendre – s’est adonné à des retrouvailles plutôt festives en compagnie également de la mannequin Cindy Bruna.

Neymar et Verratti sont bien accompagnés

Les premières images de la fête en question ont déjà fuité sur les réseaux sociaux. Forcément. Les joueurs du PSG peuvent largement profiter de ce bon temps, eux qui sont restés confinés depuis plus de deux mois de manière plutôt professionnelle et qui ne sont attendus par Thomas Tuchel à la reprise que le 22 juin prochain.

Ils étaient tous fit en arrivant, dans quel état vont ils repartir…? 🤔 pic.twitter.com/WT6iBjzOf4 — Nicolas ⚜️ Hortus (@NicolasHortus) June 15, 2020

Neymar avec Verratti à Saint-Tropez. A droite, la mannequin Cindy Bruna pic.twitter.com/Tjmbg1SaNk — FootWag (@FootWag) June 15, 2020