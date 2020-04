PSG, OL, ASSE, LOSC : Le Graët recadre les donneurs de leçon de L1 et tance Al-Khelaïfi

true

Le président de la FFF Noël Le Graët reste agacé par la cacophonie qui règne au sein du football français depuis le début de la crise sanitaire.

Noël Le Graët ne cache plus son agacement vis-à-vis des présidents de clubs de Ligue 1 qui donnent une image désunie depuis le début de la crise sanitaire. « Il faut remettre un peu d’ordre, prévient-il dans L’Équipe. C’est compliqué d’avoir trop de gens qui s’expriment de façon différente sur les mêmes sujets. Il y a besoin d’une cohérence. On en manque. Il y a la Ligue 1, la Ligue 2, deux syndicats de club, un bureau de la Ligue, un conseil d’administration… Tout ça pour 40 clubs, c’est quand même beaucoup. J’ai dit l’autre jour ce que je pensais. La Ligue doit être forte. Moi, je préfère qu’elle soit forte, c’est plus facile. »

Certains voudraient-ils la fragiliser ? « Elle se fragilise presque toute seule, tout le temps. Il faut qu’elle prenne des décisions très unitaires », s’agace le président de la FFF qui pourrait viser Gérard Lopez, Jean-Michel Aulas ou encore Bernard Caïazzo. Comme d’autres présidents moins médiatiques, ces derniers se sont beaucoup exprimés depuis le début de la crise avec des options parfois divergentes.

« Nasser ? Il n’y a pas de résultat concret pour le moment »

Sur la position de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et également patron de beIN Media Group pour négocier avec Canal+ et beIN Sports, Le Graët préfère botter en touche en glissant un petit tacle. « Je n’ai pas à commenter une décision prise. Nasser est le patron de cette délégation, c’est à lui de dire où il en est. Il n’y a pas de résultat concret pour le moment, a-t-il précisé. Un conflit d’intérêts ? Les présidents l’ont souhaité. Donc pour moi, il n’y a pas de problèmes. Je suis légaliste. »