PSG, OM : Di Méco ne commentera pas si la bande à Neymar va en finale de la C1

Sur une décision de sa chaîne, le champion d’Europe en 1993 avec l’OM ne commentera pas la finale de C1 en cas de qualification du PSG.

Mercredi soir, Éric Di Meco était aux commentaires du match entre le PSG et l’Atalanta Bergame. Devenu consultant depuis plusieurs années, l’ancien latéral gauche reste un amoureux de l’OM. Le 26 mai 1993, il brandissait la coupe aux grandes oreilles sous le maillot phocéen, à Munich, après une victoire face à l’AC Milan (1-0).

L’Equipe, ce jeudi, avait annoncé qu’Eric Di Meco aurait pris la décision de ne pas commenter la finale sur RMC Sport, le 23 août, si le PSG y participe, estimant ne pas être la personne la mieux placée pour commenter ce grand événement en raison de son passé olympien. La donne serait différente dans la réalité.

Dans une interview accordée au Parisien, Di Meco révèle que c’est la chaîne qui aurait pris cette décision. Néanmoins, le consultant la comprend tout à fait, estimant légitime que Jérôme Rothen, l’autre consultant star, soit élu commenter son club de coeur. « Le priver de la finale serait scandaleux. Il a été sous contrat pendant six ans avec le PSG. C’est un enfant de ce club. Il est bien plus légitime que moi. Pensez aussi aux téléspectateurs : sur un match aussi historique qu’une finale de Ligue des champions, les supporters parisiens vont préférer entendre Jérôme que moi qui ai joué à Marseille pendant 14 ans. Et enfin, mettez-vous même à ma place. Vous connaissez les supporters : quoi que je dise à la fin de match, mes mots seront décortiqués. Ils seront perçus comme faux cul si je m’enflamme ou jaloux si je n’en fais pas assez. Je n’ai que des coups à prendre », estime Di Meco.

Comme à l’accoutumée, la finale de la C1 sera aussi diffusée en clair. Sur TF1, aux commentaires, les téléspectateurs retrouveront le duo formé par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.