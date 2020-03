PSG, OM : les Ultras parisiens répondent à l’indignation de Villas-Boas !

false

S’ils n’ont pas respecté les recommandations sanitaires et l’interdiction de rassemblement à plus de 1000 personnes mercredi soir pour PSG – Borussia Dortmund (2-0), les Ultras parisiens se tiennent à l’écart des polémiques.

En se réunissant à plus de 3000 devant le Parc des Princes pour le match à huis clos PSG – Borussia Dortmund (2-0), les fans franciliens n’ont pas franchement respecté les recommandations de base liées à la menace de propagation du coronavirus.

Une manière d’être insupportable aux yeux d’André Villas-Boas, le coach de l’OM ayant estimé que les autorités compétentes auraient dû empêcher ça : « Si tu fermes les écoles, les musées pour ensuite mettre les stades à huis-clos pour mettre les supporters devant les stades, c’est stupide. En Chine ils ont été plus responsables qu’ici en Europe (…) l ne faut pas autoriser les rassemblements devant le stade, hier à Paris c’était ridicule, pour moi c’est un scandale. Si on a un OM-PSG à huis clos, vous imaginez combien de supporters vont vouloir venir ? Si on prend des mesures, il faut les prendre à fond ».

A l’origine du rassemblement populaire avec le Collectif Ultras Paris (CUP), son président Romain Mabille a répondu cordialement mais fermement au Portugais dans les colonnes du « Parisien » : « Je comprends la position de tout le monde, que certains ne soient pas d’accord avec nous et dénoncent ce rassemblement. Je comprends aussi tous les gens qui avaient envie de crier leur amour pour le PSG. C’est compliqué. On comprend ceux qui doivent s’indigner, mais pour dire la vérité, ce n’est pas mon problème aujourd’hui ».