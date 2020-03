PSG : Paredes voulait se payer un joueur de Dortmund

true

Selon Le Parisien, Leandro Paredes avait prévu de mettre un tampon à Emre Can, dont il n’avait pas apprécié l’attitude lors de Dortmund-PSG.

Très critiqué depuis son arrivé au PSG il y a un an, Leandro Paredes a réussi, comme tous ses coéquipiers, une très belle prestation face au Borussia Dortmund (2-0) mercredi. Absent à l’aller, l’Argentin a noté qu’un joueur allemand mettait beaucoup de coups et qu’il fallait lui régler son compte d’entrée.

Ce joueur, c’est Emre Can. Le milieu défensif, débarqué en janvier de la Juventus, est devenu un pilier des Schwarzgel en un rien de temps, grâce à son style agressif. Pour Paredes, ce genre de rencontres de très haut niveau se jouent aussi au niveau de l’intimidation. Selon Le Parisien, dans le vestiaire du Parc avant le coup d’envoi, il aurait dit à ses partenaires : « On fait pareil. Moi je m’occupe de Can d’entrée ».

Et effectivement, Can a eu droit à un bon tampon après seulement cinq minutes de jeu. Ce qui ne l’a pas calmé puisqu’il a trouvé le moyen de se faire expulser en fin de partie après avoir « attrapé » Neymar. Mais, au moins, le message est passé. A Dortmund et aux autres équipes en Champions League : le PSG sait aussi se montrer méchant dans le bon sens du terme !