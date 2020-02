PSG : Paris accusé d’avoir inventé une blessure à Neymar à Nantes !

true

Lundi, le Paris Saint-Germain a jeté un petit coup de froid en annonçant le forfait de Neymar face à Nantes. Officiellement, le Brésilien souffrait d’une lésion chondro-costale suite à un coup reçu face à Montpellier samedi dernier (5-0). Un problème jugé suffisamment sérieux pour que « Ney » ne fasse pas le déplacement à la Beaujoire et soit incertain face à Lyon.

Neymar présent contre Lyon ?



Alors qu’il faudra attendre samedi pour que Thomas Tuchel se fasse le « canal officiel » du PSG pour le choc de dimanche soir, « UOL Esporte » donne des nouvelles très rassurantes de la star. Selon eux, il s’agissait d’un souci totalement imaginaire, pensé par Paris pour protéger Neymar et préserver la paix du groupe moins de 48 heures après sa médiatique fête d’anniversaire. Notons que cette version est contredite par « L’Equipe » qui explique que Neymar n’a pas participé à la séance d’entraînement de jeudi et était encore resté aux soins par sécurité suite à son pépin du début de semaine.

Les dirigeants ne lui reprochent pas sa fête d’anniversaire

« UOL » revient également sur l’image renvoyée par Neymar auprès de ses dirigeants, assurant que son anniversaire médiatisé n’a eu aucune incidence à leurs yeux. Et ce même si, ni Tuchel, ni Leonardo n’étaient présents la « soirée blanche » pour cautionner. Au sein de l’Etat-major francilien, on serait même « ravi » de l’attitude et du sérieux de Neymar depuis le mois de novembre, période où il aurait « réalisé plusieurs changements dans sa vie ». Une vision de l’instant car on sait qu’avec Neymar tout peut évoluer très vite…