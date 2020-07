PSG : Paris, c’est « le plus beau club de France, la plus belle équipe »

true

Au Havre, qui affrontera dimanche le PSG en match amical, on ne se remet toujours pas des venues de Neymar, Mbappé et consorts au stade Océane.

Ce sera une grand première. En France, pays qui a décidé, il y a quelques mois, de mettre un terme aux championnats de football en raison du coronavirus. Et ce sera dimanche, au Havre, l’équipe de Ligue 2 affrontant le PSG dans un match amical au stade Océane devant 5 000 personnes.

Le stade compte certes 25 000 sièges, mais mesures obligent, les spectateurs devront conserver un siège d’écart avec leurs voisins, porter un masque, se laver les mains avec du gel et respecter un certain sens de circulation pour accéder aux tribunes basses. Pierre Wantiez, directeur général du club havrais, a d’ailleurs détaillé tout ce qui a du être mis en place afin de pouvoir organiser cette rencontre. « Le PSG nous a demandé des mesures sanitaires très particulières. Tous les gens qui accéderont aux zones vestiaires, terrains, auront été dépistés au Covid-19 par écouvillons et prise de sang. »

« Le plus beau club de France, la plus belle équipe »

Pas de quoi, pourtant, remettre en cause l’organisation de ce match HAC-PSG. Car au Havre, on vit déjà un rêve éveillé. Propos accordés au Parisien. « Pour le public et pour les joueurs de chez-nous c’est formidable. Dans une vie on ne joue pas toujours le PSG. On joue parfois jamais le PSG! Je ne veux pas alimenter les polémiques Paris – province mais, aujourd’hui, c’est le plus beau club de France, la plus belle équipe. C’est un vrai match de gala, et il se trouve que c’est le premier match avec du public en Europe de l’Ouest. Oui, c’est un moment sympa. Le nombre de demandes d’accréditations qu’on a reçues de l’étranger est assez révélateur de la curiosité qu’il y a autour de cet événement, enfin… de ce match. »