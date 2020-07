PSG : Paris sur terrain neutre, le scénario rêvé pour l’Atalanta Bergame

true

Le club italien, adversaire du PSG en quarts de finale de la Champions League à Lisbonne, n’est jamais aussi à l’aise qu’à l’extérieur.

Ce mardi, l’Atalanta Bergame fait parler d’elle car son attaquant Luis Muriel a été hospitalisé pour un traumatisme crânien après avoir glissé dans sa douche. Il est d’ores et déjà forfait pour le prochain match de Serie A mais sera opérationnel pour les rendez-vous de Champions League mi-août. Et là, il devrait faire preuve de moins de maladresse…

Mais en ce moment, la Dea fait surtout causer dans nos contrées car elle affrontera le PSG en quarts de finale de la C1. Et parce qu’elle vient de sortir une performance XXL sur le terrain de la Juventus Turin (2-2). Comme l’explique L’Equipe dans son édition du jour, cela ne doit rien au hasard : l’Atalanta est très à l’aise face aux gros et si possible loin de chez elle.

« L’Atalanta demeure la meilleure équipe de Serie A à l’extérieur avec un bilan de dix victoires, cinq nuls et une défaite (à Bologne, 1-2). Elle devrait donc être dans son élément le 12 août, à Lisbonne, sur terrain neutre, pour le quart de finale de Ligue des champions face au PSG. Le genre d’adversaire contre lequel la « Dea » s’est rarement loupée cette saison, si ce n’est contre Manchester City (1-5) en phase de groupes de cette même C1. »