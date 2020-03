PSG : Pierre Ménès confine le club à une place peu enviée en Europe 

true

Un doute plane à l’heure actuelle sur la tenue du 8e de finale retour très attendu entre le PSG et le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Ce dernier doit avoir lieu mercredi au Parc des Princes (21h) mais il pourrait se jouer à huis-clos ou même être reporté en raison des risques liés à la propagation de l’épidémie du coronavirus.

« Rennes et Lille écartent Lyon »

Au menu ce soir : un nul, une raclée, un tournant et ce foutu coronavirus.

A lire ici : https://t.co/lVekeO5ems pic.twitter.com/PEi9UBP7n2 — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 8, 2020

La nouvelle pourrait être officialisée aujourd’hui dans la journée ou ce mardi au plus tard. En attendant, on ne peut pas dire que Pierre Ménès soit très optimiste sur le sujet. Le consultant de Canal+ semble même déjà résigné et fataliste pour le PSG.

Le PSG, club le plus poissard d’Europe ?

« Les rassemblements de plus de mille personnes sont désormais interdits en France. Ce qui veut dire que le match PSG-Dortmund est menacé, a-t-il affirmé sur son blog. Pour Paris, il est évident que ce serait une catastrophe parce que dominer une équipe du niveau de Dortmund dans un stade où on entend les mouches voler constituerait un vrai désavantage. Cela confirme que le PSG est le club le plus poissard d’Europe… »